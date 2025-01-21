Лукашенко возмутила инаугурационная речь Трампа

«Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика?» — сказал Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода (цитата по БЕЛТА). Он также упомянул бывшего вице-президента Камалу Харрис, оппонента Дональда Трампа во время выборов. «Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — отметил белорусский президент.