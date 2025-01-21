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МИД уведомил Токио о расторжении меморандумов по работе японских центров в РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. МИД РФ уведомил японскую сторону о прекращении применения межправительственных меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. № 11-р МИД России уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Японии о создании и деятельности на территории Российской Федерации японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам», — говорится в документе.

В дипведомстве отметили, что в свое время указанные договоренности были достигнуты «на основе понимания, что сотрудничество с Японией в осуществлении преобразований в России будет способствовать, как зафиксировано в меморандумах, установлению созидательного партнерства между двумя странами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной».

«Предпринимаемые с февраля 2022 г. беспрецедентные недружественные шаги Токио в отношении нашей страны, включая нелегитимные санкции против российского руководства, граждан, финансовых институтов и целых секторов экономики, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле, участие — независимо от его формы — в расхищении суверенных авуаров, идут вразрез с духом и буквой меморандумов, — подчеркнули в МИД РФ. — В условиях продолжения правительством Японии антироссийской политики очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало».

Ранее ряд экспертов, пожелавших остаться неназванными, в беседе с ТАСС выразили мнение, что решение Москвы по работе японских центров не подразумевает их закрытия, оно означает прекращение действия двусторонних меморандумов по содействию проводимым в РФ реформам.