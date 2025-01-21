МИД уведомил Токио о расторжении меморандумов по работе японских центров в РФ

В дипведомстве отметили, что в свое время указанные договоренности были достигнуты «на основе понимания, что сотрудничество с Японией в осуществлении преобразований в России будет способствовать, как зафиксировано в меморандумах, установлению созидательного партнерства между двумя странами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной».