Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам «Молдовагаза»

Ранее Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в СМИ, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. В понедельник Красносельский отметил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию «Молдовагаз», о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года.