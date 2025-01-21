Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам «Молдовагаза»

Ранее Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в СМИ, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. В понедельник Красносельский отметил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию «Молдовагаз», о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года.
«Присутствует очень осторожный оптимизм в отношении того, что стороны смогут договориться, и “Молдовагаз” возобновит поставки газа в Приднестровье», — сказал Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с дипломатами из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции, США и Великобритании. Его слова приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также призвал зарубежных дипломатов и международное сообщество не быть адвокатом одной из сторон, а выступить беспристрастным арбитром и содействовать в силу своих полномочий преодолению кризиса, в частности, возобновлению газоснабжения Приднестровья посредством «Молдовагаза».
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.