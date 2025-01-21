Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США

Из него следует, что «вице-президент Вэнс сегодня утром привел к присяге Марко Рубио в качестве нового госсекретаря США». Вэнс при этом назвал его «принципиальным консерватором», а также изложил точку зрения, согласно которой Рубио «лучше почти любого в Вашингтоне понимает приоритеты» президента США Дональда Трампа.
20 января комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал за выдвинутую Трампом кандидатуру Рубио на должность госсекретаря и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить сенатора на этот пост. Вечером того же дня Сенат Конгресса утвердил кандидатуру Рубио на этот пост.
На прошлой неделе на слушаниях в Сенате 53-летний Рубио заявил, что вопрос нейтралитета Киева в конечном счете будет частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине, также может обсуждаться ослабление санкций против РФ. Он отметил, что Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Рубио также полагает, что закупки Евросоюзом российских энергоносителей ослабляют потенциал сдерживания Москвы странами Запада.
Помимо этого, он подчеркнул, что дело американского гражданина Марка Фогела станет индикатором, который покажет, возможна ли нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном. В июне 2022 года Фогел был приговорен судом к 14 годам заключения.
С января 2011 года республиканец Рубио являлся членом Сената. Он представлял в верхней палате Конгресса штат Флорида.