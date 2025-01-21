Рубио привели к присяге в качестве госсекретаря США

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате 53-летний Рубио заявил, что вопрос нейтралитета Киева в конечном счете будет частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине, также может обсуждаться ослабление санкций против РФ. Он отметил, что Украина не сможет ни при каких условиях вытеснить российские силы на те позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Рубио также полагает, что закупки Евросоюзом российских энергоносителей ослабляют потенциал сдерживания Москвы странами Запада.