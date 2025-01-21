В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с ас-Сиси

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в Сирии, обратив внимание на необходимость уважения суверенитета и целостности территорий этого государства, а также обеспечения прав всех его граждан, несмотря на их политические убеждения и этноконфессиональную принадлежность.
Путин и ас-Сиси также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. В Кремле отметили, что помимо этого была рассмотрена тема реализации таких совместных проектов, как строительство первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.
«Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений», — добавили в пресс-службе.
О телефонном разговоре двух президентов ранее в этот день сообщали в канцелярии египетского лидера.
Ранее, 19 января, в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня. Тогда же палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех израильских заложниц — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. На следующий день Израиль освободил первых 90 палестинских заключенных в рамках сделки.
В октябре 2024 года года ас-Сиси и Путин в совместном заявлении призвали к незамедлительному снижению уровня эскалации в Ближневосточном регионе, которая грозит опасными последствиями для безопасности всего мира.
Тогда же в ходе встречи с президентом Египта на саммите БРИКС российский лидер заявил, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Каиром, процесс идет уверенными темпами. Ас-Сиси, в свою очередь, выделил активизацию торговли в национальных валютах.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.