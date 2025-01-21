В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с ас-Сиси

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в Сирии, обратив внимание на необходимость уважения суверенитета и целостности территорий этого государства, а также обеспечения прав всех его граждан, несмотря на их политические убеждения и этноконфессиональную принадлежность.