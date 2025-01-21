Фицо назвал главный вопрос переговоров по Украине

Киев отказывается от альтернатив приему в НАТО, называя это единственной действенной гарантией безопасности. Зеленский призывает альянс пригласить Украину в блок как можно скорее. По его словам, из членов НАТО против этого, кроме Венгрии и Словакии, выступают также Германия и США.