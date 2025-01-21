Фицо сорвал попытку вотума недоверия секретным докладом

19 января около 100 словацких психологов и психиатров обратились к Фицо с призывом рассмотреть возможность уйти из политики. Они отметили в своем открытом обращении, что после покушения, которое премьер пережил в мае 2024-го, его поведение стало более агрессивным. В обращении утверждается, что Фицо манипулирует фактами, а также нападает на своих политических оппонентов, журналистов и обычных граждан, которые проявляют несогласие с его политикой. Премьер в ответ заявил, что инициаторы открытого письма злоупотребляют своей профессией в политических интересах.