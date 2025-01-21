Лукашенко обратился к Эрдогану из-за жертв после пожара в отеле на курорте

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января, во вторник, обратился и выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за большого количества жертв и раненых после пожара, случившегося в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил слова поддержки, солидарности, а также соболезнования всем тем, кого затронула данная трагедия. Кроме того, президент Беларуси пожелал стойкости, мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал.
Как пишет ТАСС, 21 января, во вторник, в отеле Grand Kartal, который находится на горнолыжном курорте Карталкая, случился пожар. Сказано, что в гостинице в тот момент находились 238 постояльцев. Известно о том, что 66 человек погибли, 51 — пострадал.
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