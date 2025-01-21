Лукашенко обратился к Эрдогану из-за жертв после пожара в отеле на курорте

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил слова поддержки, солидарности, а также соболезнования всем тем, кого затронула данная трагедия. Кроме того, президент Беларуси пожелал стойкости, мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал.