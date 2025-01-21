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Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа

Для разрешения конфликта на Украине потребуется «тяжелая работа дипломатии», заявил Рубио, отвечая на вопрос об обещании Трампа завершить военные действия в первые сутки президентства. Трамп обещал сделать это в 2025 году.

Источник: AP 2024

Конфликт на Украине — сложный вопрос, который требует «тяжелой работы дипломатии», переговоры не будут вестись публично, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC, отвечая на вопрос о предвыборном обещании вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа завершить военные действия в первый же день после инаугурации.

По словам Рубио, конфликт нанес ущерб как Украине, так и России, а также «стабильности в Европе». «Таким образом, единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», — сказал он.

Трамп весной 2023 года заявил, что в случае переизбрания на пост президента США смог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа. Позже он пояснил, что связался бы с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным: «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».

В Москве и Киеве выражали сомнения в возможности такого скорого завершения конфликта. За неделю до инаугурации Трампа Financial Times сообщила, что он решил отказаться от этого подхода, а в команде республиканца еще не придумали, как разрешить конфликт. По данным Reuters, в команде Трампа отводят на это «месяцы или даже больше».

Трамп пообещал завершить конфликт в 2025 году, выразив в начале января надежду, что ему это удастся за полгода. Зеленский говорил, что республиканец способен завершить конфликт. В Киеве сообщали о работе над организацией встречи лидеров.

Также республиканец намерен встретиться с Путиным. По данным CNN, чтобы договориться об этом, Трамп дал поручение организовать телефонный разговор с российским президентом через несколько дней после инаугурации. Путин заявлял о готовности к общению с новым лидером США.

переговоры