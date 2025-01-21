Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа

Трамп весной 2023 года заявил, что в случае переизбрания на пост президента США смог бы завершить конфликт на Украине за 24 часа. Позже он пояснил, что связался бы с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным: «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».