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В Калининграде побывала делегация из Уфы

Визит состоялся во вторник, 21 января.

Источник: администрация Калининграда

В Калининграде во вторник, 21 января, побывала делегация из администрации Уфы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, гостей — замглавы администрации Уфы Евгения Чебакова и главу администрации Советского района Уфы Айдара Базгудинова — принимал управделами мэрии Калининграда Алексей Асмыкович.

Визит начали с возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам.

«Уфа и Калининград — города, имеющие неповторимый облик, и выразили готовность к сотрудничеству и обмену опытом в различных сферах», — прокомментировали визит в мэрии Калининграда.