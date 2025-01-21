В Калининграде побывала делегация из Уфы

В Калининграде во вторник, 21 января, побывала делегация из администрации Уфы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, гостей — замглавы администрации Уфы Евгения Чебакова и главу администрации Советского района Уфы Айдара Базгудинова — принимал управделами мэрии Калининграда Алексей Асмыкович.
Визит начали с возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам.
«Уфа и Калининград — города, имеющие неповторимый облик, и выразили готовность к сотрудничеству и обмену опытом в различных сферах», — прокомментировали визит в мэрии Калининграда.