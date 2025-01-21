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Le Monde и Liberation объявили об уходе из X

На такой шаг они пошли из-за несогласия с тем, как Х администрирует Илон Маск.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Одни из крупнейших газет Франции Le Monde и Liberation больше не будут размещать информационные материалы в X. На такой шаг они пошли из-за несогласия с тем, как администрирует ее Илон Маск.

«Сотрудничество с этой платформой больше не отвечает ценностям нашей газеты», — поясняет соответствующий шаг Liberation. В свою очередь директор Le Monde Жером Фенолио, чуть раньше опубликовавший соответствующее объявление, выразил мнение, что присутствие газеты в соцсети имеет больше негативных последствий, чем положительных. Он также обвинил владельца Х Илона Маска в использовании X как инструмента давления на конкурентов и европейские правительства.

Ранее несколько крупных французских СМИ заявили о прекращении публикаций в X, обосновав этот шаг неуважительным отношением ее владельца Илона Маска к европейцам и недостаточным вниманием к проверке фактов. Речь идет о газетах La Voix du Nord, Ouest-France и Sud Ouest, журнале Challenges и интернет-издании Mediapart.

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