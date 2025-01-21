Le Monde и Liberation объявили об уходе из X

«Сотрудничество с этой платформой больше не отвечает ценностям нашей газеты», — поясняет соответствующий шаг Liberation. В свою очередь директор Le Monde Жером Фенолио, чуть раньше опубликовавший соответствующее объявление, выразил мнение, что присутствие газеты в соцсети имеет больше негативных последствий, чем положительных. Он также обвинил владельца Х Илона Маска в использовании X как инструмента давления на конкурентов и европейские правительства.