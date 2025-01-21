Белый дом удалил испаноязычную версию сайта

Изначально при переходе на испаноязычный сайт пользователям показывало сообщение «Go home». Эта фраза означает возвращение на главную страницу сайта, однако ее можно буквально перевести как «Убирайтесь домой». Позже кнопка изменилась на «Go to home page» («Вернуться на основную страницу»).
В ходе своей инаугурационной речи господин Трамп заявил о намерении провести «крупнейшую в американской истории операцию по депортации» нелегальных мигрантов. Он пообещал ввести режим ЧС на границе с Мексикой и направить туда армию.