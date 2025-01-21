Белый дом удалил испаноязычную версию сайта

Изначально при переходе на испаноязычный сайт пользователям показывало сообщение «Go home». Эта фраза означает возвращение на главную страницу сайта, однако ее можно буквально перевести как «Убирайтесь домой». Позже кнопка изменилась на «Go to home page» («Вернуться на основную страницу»).