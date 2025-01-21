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Белый дом удалил испаноязычную версию сайта

С сайта Белого дома пропала испаноязычная версия после инаугурации президента США Дональда Трампа. При переходе на сайт на испанском языке высвечивается ошибка 404 (страница не найдена).

Источник: AP 2024

Изначально при переходе на испаноязычный сайт пользователям показывало сообщение «Go home». Эта фраза означает возвращение на главную страницу сайта, однако ее можно буквально перевести как «Убирайтесь домой». Позже кнопка изменилась на «Go to home page» («Вернуться на основную страницу»).

В ходе своей инаугурационной речи господин Трамп заявил о намерении провести «крупнейшую в американской истории операцию по депортации» нелегальных мигрантов. Он пообещал ввести режим ЧС на границе с Мексикой и направить туда армию.

Трамп Дональд