Минниханов выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП в Турции

«С глубоким прискорбием в Республике Татарстан восприняли известия о пожаре в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая. Прошу принять глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и братским народом Турции», — говорится в телеграмме.
По последним данным местных властей, число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76 человек.
Ранее Эрдоган заявлял, что 22 января объявлен национальным днем траура в Турции.
До этого турецкому лидеру выражал соболезнования в связи с произошедшим и Президент РФ Владимир Путин.