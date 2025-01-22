Минниханов выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП в Турции

«С глубоким прискорбием в Республике Татарстан восприняли известия о пожаре в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая. Прошу принять глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и братским народом Турции», — говорится в телеграмме.