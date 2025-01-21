Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Грузию

«Они [власти Грузии] не представляют страну за рубежом, потому что их практически никто не признает кроме России, Ирана и нескольких других стран, но никто из крупных европейских стран или американские партнеры. Прошло три месяца [после выборов], никто не признал, это де-факто непризнание. Примут [в США] закон [о Грузии] или нет столь важно. Важна реальность, которая позволяет мне продолжать представлять страну, и это то, в чем я хочу, чтобы меня поддержали — продолжать работать в Грузии и не быть вынужденной уезжать из Грузии, как некоторые, которые были вынуждены уехать из страны и были признаны после этого», — заявила Зурабишвили, во время интервью в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) в Вашингтоне.