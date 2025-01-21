Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Грузию

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать страну и будет представлять Грузию на международной арене.
«Они [власти Грузии] не представляют страну за рубежом, потому что их практически никто не признает кроме России, Ирана и нескольких других стран, но никто из крупных европейских стран или американские партнеры. Прошло три месяца [после выборов], никто не признал, это де-факто непризнание. Примут [в США] закон [о Грузии] или нет столь важно. Важна реальность, которая позволяет мне продолжать представлять страну, и это то, в чем я хочу, чтобы меня поддержали — продолжать работать в Грузии и не быть вынужденной уезжать из Грузии, как некоторые, которые были вынуждены уехать из страны и были признаны после этого», — заявила Зурабишвили, во время интервью в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) в Вашингтоне.
Как отметила Зурабишвили, она ждет от международных партнеров поддержку, которая будет выражаться в том, что к ней будут относиться, как к «представителю грузинского народа».
В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Параллельно с инаугурацией Зурабишвили выступила во дворе президентской резиденции перед сторонниками и заявила, что покидает его, но продолжит политическую борьбу. Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов 26 октября и считает себя единственным легитимным президентом. 9 января она представила свой новый офис в центре Тбилиси.