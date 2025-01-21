Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении портом Тартус

Тартус — второй по величине морской порт в Сирии. Там расположен пункт материально технического обеспечения ВМФ РФ, который был организован в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. По данным источника ТАСС, в настоящее время Россия ведет переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране.