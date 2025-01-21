Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении портом Тартус

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Об этом сирийской газете Al Watan сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.
По его словам, сирийское правительство переходного периода работает над реструктуризацией порта, пытаясь восстановить его полноценную работу. В частности, новые сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%. Чиновник отметил, что морской порт практически не работает из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.
«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — заявил Джуди.
Сирийское правительство заключило инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» в 2019 году. Соглашение было рассчитано на 49 лет. По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал, что российская сторона будет управлять портом и инвестирует в его модернизацию более $500 млн.
Тартус — второй по величине морской порт в Сирии. Там расположен пункт материально технического обеспечения ВМФ РФ, который был организован в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. По данным источника ТАСС, в настоящее время Россия ведет переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.