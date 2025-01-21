Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» Европе

Лекорню предположил, что «жестокость слов» Трампа сможет привести к «шоку и осознанию» Европой необходимости автономии, в то время как «в течение многих десятилетий существовал соблазн встать под американский ядерный зонтик». Он призвал европейские страны развивать собственную оборонную промышленность, отметив, что «желание покупать больше оружия у Соединенных Штатов [было] историческим контрпродуктивным».