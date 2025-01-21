AFP: во Франции выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Асада

Это уже второй ордер на арест бывшего лидера Сирии. Предыдущий был выдан в связи с обвинениями Асада в якобы имевшем место применении химического оружия сирийскими войсками. Тот ордер PNAT пыталась оспорить как раз в связи с наличием у бывшего президента иммунитета от преследования. Ее апелляцию должен рассмотреть Кассационный суд Франции 26 марта 2025 года. По информации AFP, в общей сложности французские судебные органы выдали 14 ордеров на арест высокопоставленных сирийских чиновников.