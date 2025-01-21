В США начали отлов нелегальных мигрантов

«Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе», — сообщил он в интервью телеканалу CNN.