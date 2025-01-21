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В США начали отлов нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов, находящихся на американской территории, с целью их последующей депортации, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.

Источник: Reuters

«Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе», — сообщил он в интервью телеканалу CNN.

При этом Хоман отказался называть действия ICE «рейдами», отметив, что речь идет о целенаправленных правоохранительных операциях. По его словам, сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов с уголовными судимостями и тех, кто представляет угрозу общественной безопасности.

«Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами», — добавил он.

В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

Трамп Дональд