В США начали отлов нелегальных мигрантов

«Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе», — сообщил он в интервью телеканалу CNN.
При этом Хоман отказался называть действия ICE «рейдами», отметив, что речь идет о целенаправленных правоохранительных операциях. По его словам, сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов с уголовными судимостями и тех, кто представляет угрозу общественной безопасности.
«Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами», — добавил он.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.