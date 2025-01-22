Новости СВО. Армия России освободила Волково, ВСУ отходят из Тернов, стоп-кран для Украины, 22 января

Сложные погодные условия и слякоть сковывают действия сторон. Об активных боях докладывают только из Куриловки и хутора Никольского. При плохой видимости полёты БПЛА невозможны, а техника вязнет на дорогах. ВСУ к тому же переходят с военной техники на гражданский автотранспорт ввиду нехватки первого. Прогноз по направлению даёт Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»: «При этом каких-то заморозков в ближайшую неделю не ожидается. К концу недели возможен даже дождь со снегом, что ставит под вопрос любые крупные операции в такую погоду. В то же время локальные вылазки под прикрытием таких условий исключать нельзя. С ночи и по настоящее время по противнику ведётся плотная работа артиллерией и беспилотниками, но в общем ситуация изменений не претерпела. Но поскольку ВСУ продолжают усиливать рубежи подкреплениями, то ожидать затишья на долгое время не следует».