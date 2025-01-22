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Украине придется выступить против Трампа при конфликте США и Дании

Согласно соглашению, Украина должна будет в течение 24 часов направить войска в случае нападения на Данию.

Источник: Аргументы и факты

Согласно материалу китайского издания Baijiahao, соглашение между Украиной и Данией может стать причиной конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

В статье отмечается, что подписанный в прошлом году договор о безопасности способен вызвать раздражение у американского лидера.

По мнению автора, неожиданное заявление Трампа о возможности военного контроля над Гренландией поставило украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, в затруднительное положение. Уточняется, что в соответствии с условиями соглашения Украина обязуется направить свои войска в Данию в течение суток в случае угрозы для этой страны.

Как подчёркивается в статье, стремясь укрепить свою безопасность, Киев мог не учесть риск потенциального конфликта с Вашингтоном, поскольку теперь в случае гипотетического вторжения США в Данию Украина окажется в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что Гренландия стремится к заключению нового соглашения в области обороны с Соединёнными Штатами, минуя Данию.