Украине придется выступить против Трампа при конфликте США и Дании

По мнению автора, неожиданное заявление Трампа о возможности военного контроля над Гренландией поставило украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, в затруднительное положение. Уточняется, что в соответствии с условиями соглашения Украина обязуется направить свои войска в Данию в течение суток в случае угрозы для этой страны.