Украине придется выступить против Трампа при конфликте США и Дании

Согласно материалу китайского издания Baijiahao, соглашение между Украиной и Данией может стать причиной конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
В статье отмечается, что подписанный в прошлом году договор о безопасности способен вызвать раздражение у американского лидера.
По мнению автора, неожиданное заявление Трампа о возможности военного контроля над Гренландией поставило украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, в затруднительное положение. Уточняется, что в соответствии с условиями соглашения Украина обязуется направить свои войска в Данию в течение суток в случае угрозы для этой страны.
Как подчёркивается в статье, стремясь укрепить свою безопасность, Киев мог не учесть риск потенциального конфликта с Вашингтоном, поскольку теперь в случае гипотетического вторжения США в Данию Украина окажется в сложной ситуации.
Ранее сообщалось, что Гренландия стремится к заключению нового соглашения в области обороны с Соединёнными Штатами, минуя Данию.