Технофеодал в костюме политика. Сможет ли Илон Маск примирить Трампа с Китаем

Во-вторых, потому, что время сейчас играет на стороне КНР. У Китая больше свободных денег, более выгодные предложения — и, что самое важное, более уважительное отношение к местным. Пекин, в отличие от США, старается не вмешиваться во внутренние дела стран-партнёров и не учит их жизни. Что страны — партнёры в Азии и Африке (где в последние годы возник очень серьёзный запрос на суверенитет) крайне ценят. Так что если США не начнут конфликт с Китаем сейчас, то сделать это через четыре года (при следующей администрации) будет гораздо сложнее.