Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС включит восстановление Газы

«Мы считаем, что разрушена вся Газа. Судя по снимкам, это более 80%. Теперь, когда дело доходит до реконструкции, мы верим, что все страны активизируются, попытаются помочь людям», — заявил министр на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.