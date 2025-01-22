Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС включит восстановление Газы

Он подчеркнул, что во втором этапе предусмотрена реконструкция этого региона. Первый же этап сосредоточен на ремонте больниц и пекарен, а также основных служб, которые важны для жителей.
«Мы считаем, что разрушена вся Газа. Судя по снимкам, это более 80%. Теперь, когда дело доходит до реконструкции, мы верим, что все страны активизируются, попытаются помочь людям», — заявил министр на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин Александр Труфанов, захваченный ХАМАС, может быть освобожден через месяц, а не сразу. Палестинское движение сообщило, что следующую группу израильских заложников освободят по соглашению 25 января.