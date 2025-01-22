Трамп вернул звание старейшего президента в истории США

На момент своей инаугурации 20 января 2025 года политику было 78 лет и семь месяцев, что на почти полгода превышает возраст бывшего американского лидера Джо Байдена в день его вступления в должность в 2021 году. Новый глава Белого дома утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме.