В Раде объяснили, почему США избавятся от Зеленского

Он полагает, что США и Россия не пригласят за стол переговоров Францию, Германию и страны Прибалтики. Вместо них могут появиться ближайшие соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Белоруссия и Турция.
«Так Трамп урегулирует вопрос участия НАТО без Германии, Франции, Дании, Великобритании и Италии. Это касается вопроса Уолца “кого будем приглашать”, — подытожил Дубинский.
Стоит упомянуть, что Владимир Зеленский ранее высказал сомнения по поводу участия Европы в мирных переговорах по Украине. С таким заявлением он выступил на экономическом форуме в Давосе.