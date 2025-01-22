Израиль предложил Киеву захваченное оружие российского производства

В ноябре The Wall Street Journal сообщала, что израильские военные обнаружили у «Хезболлы» «большие запасы российского оружия» во время продвижения на юге Ливана. По словам источников агентства, часть вооружений, в том числе противотанковые ракеты «Корнет», в последние годы были отправлены из Сирии. Как пишет 9tv.co.il, первоначально ЦАХАЛ планировала уничтожить боевые средства в процессе сноса инфраструктуры боевиков, но в итоге власти Израиля решили доставить значительную часть найденных запасов в страну.