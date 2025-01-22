Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о свободе слова в Европе, предложив Берлину предоставить аккредитацию российским журналистам взамен ранее выдворенных.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что свобода слова в Германии и Европе гарантирована каждому, включая миллиардеров, в контексте его критики Илона Маска за поддержку «ультраправых» сил.
В ответ Захарова выразила удивление такой позицией главы немецкого правительства, напомнив о ряде решений, принятых ФРГ в отношении российских СМИ. Она указала, что по инициативе немецких властей были заблокированы счета телеканала RT и связанных с ним компаний, оказано давление на платформу YouTube для удаления RT DE, запрещено вещание телеканала в Европе, а также лишены аккредитации корреспондент «Первого канала» Иван Благой и оператор Дмитрий Волков.
Кроме того, по ее словам, работа Telegram была ограничена, а активисты русскоязычной общины подверглись преследованию.
Захарова также обратила внимание на коррупционные скандалы, сексуальные скандалы и манипуляции с «независимыми» СМИ внутри Германии, назвав ситуацию в медиа-среде страны далекой от истинной свободы слова.
Она подчеркнула, что прежде чем учить других, немецкому руководству стоит продемонстрировать приверженность своим словам на практике. В качестве примера она предложила восстановить аккредитацию российским журналистам. В заключение Захарова сравнила ситуацию с «Северным потоком», напомнив, что спустя год после взрывов на газопроводе, произошедших, по ее словам, по указанию США, Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру.