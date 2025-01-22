Захарова: доказательством свободы слова будет аккредитация журналистов РФ

Она подчеркнула, что прежде чем учить других, немецкому руководству стоит продемонстрировать приверженность своим словам на практике. В качестве примера она предложила восстановить аккредитацию российским журналистам. В заключение Захарова сравнила ситуацию с «Северным потоком», напомнив, что спустя год после взрывов на газопроводе, произошедших, по ее словам, по указанию США, Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу.