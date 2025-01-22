Фицо секретным докладом сорвал попытку оппозиции добиться вотума недоверия

Парламентское заседание, где обсуждался вопрос о недоверии кабмину, прошло в закрытом режиме, который установил Фицо. Это было связано с докладом от Словацкой информационной службы (SIS), в котором содержались секретные сведения о долгосрочной организованной деятельности, направленной на дестабилизацию страны.