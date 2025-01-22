Президент Мексики дерзко ответила Трампу, решившему переименовать залив

«Они в США решили называть его Американским заливом, но для нас и всего мира это так и остаётся Мексиканским заливом», — прокомментировала Шейнбаум.
В начале месяца Шейнбаум ответила на инициативу Трампа по новому названию для Мексиканского залива и предложила называть континент Мексиканская Америка, которое применялось с 1607 года.
Напомним, что Дональд Трамп, заняв пост президента США, сразу подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Документ обязывает министра внутренних дел страны в течение месяца выполнить все необходимые процедуры для изменения наименования географического объекта и обновления системы географических названий GNIS.