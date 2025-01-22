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Президент Мексики дерзко ответила Трампу, решившему переименовать залив

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на решение американского лидера Дональда Трампа изменить наименование Мексиканского пролива, подчеркнув, что вся планета знает это название. CNN передаёт её заявление.

«Они в США решили называть его Американским заливом, но для нас и всего мира это так и остаётся Мексиканским заливом», — прокомментировала Шейнбаум.

В начале месяца Шейнбаум ответила на инициативу Трампа по новому названию для Мексиканского залива и предложила называть континент Мексиканская Америка, которое применялось с 1607 года.

Напомним, что Дональд Трамп, заняв пост президента США, сразу подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Документ обязывает министра внутренних дел страны в течение месяца выполнить все необходимые процедуры для изменения наименования географического объекта и обновления системы географических названий GNIS.