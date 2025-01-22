Попов: заморозку американской помощи Украине частично компенсирует Европа

Если США приостановят военную помощь Украине на три месяца, часть недостающих поставок сможет компенсировать Европа. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил отставной генерал-майор Владимир Попов.
По его мнению, в случае 90-дневной паузы в поставках вооружения Украина ощутит серьезные трудности, однако европейские страны способны восполнить потери примерно наполовину. Попов считает такой сценарий крайне неблагоприятным для Киева.
Он также отметил, что дальнейшая поддержка со стороны европейских партнеров будет зависеть от их реакции на новую ситуацию, подчеркнув, что помощь Украине будет оказываться с оглядкой на позицию США, а не в полном объеме.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что указ лидера США Дональда Трампа о приостановке помощи страны другим государствам на три месяца не коснется Украины.