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Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рейтинг одобрения американцами вступившего в должность президента США Дональда Трампа составляет чуть менее 50%, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и исследовательской компанией Ipsos.

Источник: © РИА Новости

Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

Согласно опросу, 47% опрошенных американцев выразили поддержку вновь избранному американскому лидеру.

По данным агентства, в начале первого президентского срока Трампа рейтинг его одобрения был еще ниже — он составлял 43%. Пик поддержки бывшего президента пришелся на январь 2017, когда он достиг 49%, но под конец первого срока этот показатель снизился до 34%.

Опрос был проведен онлайн среди 1077 совершеннолетних американцев в период с 20 по 21 января. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.

Трамп Дональд
социология