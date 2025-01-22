Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос

Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
Согласно опросу, 47% опрошенных американцев выразили поддержку вновь избранному американскому лидеру.
По данным агентства, в начале первого президентского срока Трампа рейтинг его одобрения был еще ниже — он составлял 43%. Пик поддержки бывшего президента пришелся на январь 2017, когда он достиг 49%, но под конец первого срока этот показатель снизился до 34%.
Опрос был проведен онлайн среди 1077 совершеннолетних американцев в период с 20 по 21 января. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.