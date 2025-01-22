Украина загнала себя в угол соглашением с Данией из-за планов Трампа на Гренландию

«Подписанное в прошлом году соглашение о безопасности между Украиной и Данией способно разозлить Трампа. Его внезапное предложение взять Гренландию под военный контроль поставило Зеленского в трудное положение. Таким образом, Украина сама себе навредила», — сказано в тексте.
В статье сообщается, что по договору Украина обязана в течение суток направить войска в Данию в случае атаки на неё.
«Стремясь обеспечить свою безопасность, страна не учла, что ей теперь придется столкнуться с потенциальными последствиями в случае американского вторжения в Данию», — говорится в статье.
Напомним, ранее Трамп заявлял о желании включить Гренландию в состав США для усиления её стратегической роли в сфере национальной безопасности. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продаётся и продаваться не будет.