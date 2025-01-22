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Украина загнала себя в угол соглашением с Данией из-за планов Трампа на Гренландию

Соглашение между Украиной и Данией способно привести к разногласиям с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Подписанное в прошлом году соглашение о безопасности между Украиной и Данией способно разозлить Трампа. Его внезапное предложение взять Гренландию под военный контроль поставило Зеленского в трудное положение. Таким образом, Украина сама себе навредила», — сказано в тексте.

В статье сообщается, что по договору Украина обязана в течение суток направить войска в Данию в случае атаки на неё.

«Стремясь обеспечить свою безопасность, страна не учла, что ей теперь придется столкнуться с потенциальными последствиями в случае американского вторжения в Данию», — говорится в статье.

Напомним, ранее Трамп заявлял о желании включить Гренландию в состав США для усиления её стратегической роли в сфере национальной безопасности. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продаётся и продаваться не будет.