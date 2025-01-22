Украина загнала себя в угол соглашением с Данией из-за планов Трампа на Гренландию

«Подписанное в прошлом году соглашение о безопасности между Украиной и Данией способно разозлить Трампа. Его внезапное предложение взять Гренландию под военный контроль поставило Зеленского в трудное положение. Таким образом, Украина сама себе навредила», — сказано в тексте.