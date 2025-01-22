Жители УрФО задали Президенту более 150 000 вопросов

«Работа с поступившими Президенту обращениями идёт уже с декабря, к ней подключаются профильные ведомства и структуры. Кто-то уже получил ответ на свой вопрос, кому-то придётся подождать — для решения сложных ситуаций требуется время. Самое главное, чтобы ни одно обращение граждан не осталось без внимания», — сообщил полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога.