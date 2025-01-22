Жители УрФО задали Президенту более 150 000 вопросов

Это примерно на 50 000 тысяч меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в УрФО. Подсчеты осуществили специалисты региональных отделений Народного фронта.
Наибольшее количество обращений — 59 000, поступило от жителей Свердловской области. На втором месте — жители Челябинской области, задавшие Президенту 45 000 вопросов. На третьем — Тюменская область с 24,4 тысячи обращений. Далее следуют Курганская область — 11 300 обращений, Ханты-Мансийский автономный округ — Югры — 7 100 и Ямало-Ненецкий автономный округ — 5 400.
«Работа с поступившими Президенту обращениями идёт уже с декабря, к ней подключаются профильные ведомства и структуры. Кто-то уже получил ответ на свой вопрос, кому-то придётся подождать — для решения сложных ситуаций требуется время. Самое главное, чтобы ни одно обращение граждан не осталось без внимания», — сообщил полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога.
Как ранее сообщалось, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога принял участие в заседании Российского организационного комитета «Победа».
Встреча прошла в режиме видеосвязи под председательством Владимира Путина. Главное темой встречи стала подготовка празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ. Также обсуждались вопросы увековечивания памяти погибших защитников Отечества, реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.