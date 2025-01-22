Пушков: Макрон объявляет себя знаменосцем войны

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон открыто демонстрирует стремление противопоставить себя президенту США Дональду Трампу, фактически позиционируя себя как сторонника продолжения конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, пока Трамп, пусть пока на словах, заявляет о намерении завершить боевые действия — что недавно подтвердил новый госсекретарь США Марко Рубио — Макрон, напротив, берет на себя роль главного сторонника войны.
Такое мнение сенатор высказал в ответ на недавние заявления французского лидера о том, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время, а Россия, по его словам, остается серьезной угрозой для безопасности Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед вооруженными силами страны, поделился своим мнением о сроках завершения конфликта на Украине, заявив, что он не закончится в ближайшее время.