Болтон заявил, что Трамп лишил его государственной охраны

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его лишили государственной охраны, которую ему обеспечивали сотрудники Секретной службы США.
Болтон написал в X, что это решение было принято с санкции нового главы администрации США Дональда Трампа. «Я разочарован, но не удивлен тем, что президент Трамп решил прекратить обеспечение [моей] охраны, которая прежде обеспечивалась Секретной службой США», — написал Болтон. При этом он утверждал, что угроза его жизни «на сегодняшний день сохраняется».
В Секретной службе США отказались комментировать высказывания Болтона. «Секретная служба не в состоянии дать комментарий [по этому поводу]», — заявили ТАСС в пресс-службе этого ведомства.
Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.
Трамп подписал 20 января, в день своей инаугурации, указ о применении штрафных мер по отношению к десяткам бывших сотрудников федерального правительства США высокого ранга, в том числе занимавших в недалеком прошлом министерские или приравненные к ним посты, за «вмешательство в [американские] выборы» и разглашение «чувствительной» информации. Действие этого документа распространяется на 50 бывших чиновников. Их имена приводятся в указе. В их число входит и Болтон, имеющий репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских «ястребов», который, к примеру, многократно призывал к применению военной силы против Ирана.
При первой администрации Трампа Болтон в 2018—2019 годах занимал должность помощника американского лидера по национальной безопасности. Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. В прошлом Болтон был в том числе заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Государственная охрана была ему предоставлена в 2021 году. По утверждению американских властей, за Болтоном охотились спецслужбы Ирана.