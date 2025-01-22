Болтон заявил, что Трамп лишил его государственной охраны

Трамп подписал 20 января, в день своей инаугурации, указ о применении штрафных мер по отношению к десяткам бывших сотрудников федерального правительства США высокого ранга, в том числе занимавших в недалеком прошлом министерские или приравненные к ним посты, за «вмешательство в [американские] выборы» и разглашение «чувствительной» информации. Действие этого документа распространяется на 50 бывших чиновников. Их имена приводятся в указе. В их число входит и Болтон, имеющий репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских «ястребов», который, к примеру, многократно призывал к применению военной силы против Ирана.