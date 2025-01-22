Трамп заявил, что готов «в любое время» по выбору РФ к встрече с Путиным

Трампу был задан вопрос о том, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения. «Мы изучим этот [вопрос]. Мы на связи с [Владимиром] Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — заявил республиканец, который в понедельник был приведен к присяге в качестве 47-го президента США.