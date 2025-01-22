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Трамп заявил, что готов «в любое время» по выбору РФ к встрече с Путиным

Президент США также допустил полное прекращение поставок оружия Украине.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в любое время», когда будет удобно российскому лидеру.

«В любое время, когда они захотят», — сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США выразил надежду на то, что его контакт с российским лидером Владимиром Путиным состоится «очень скоро». Кроме того, он не исключил возможности полного прекращения поставок оружия Киеву.

Трампу был задан вопрос о том, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения. «Мы изучим этот [вопрос]. Мы на связи с [Владимиром] Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — заявил республиканец, который в понедельник был приведен к присяге в качестве 47-го президента США.

Трамп Дональд
Путин Владимир
переговоры