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Кадыров показал видео ликвидации позиций ВСУ с системой связи Starlink

Российская армия в зоне СВО уничтожила позиции ВСУ с системой спутниковой связи Starlink и личным составом противника в Харьковской области. Об этом сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Life.ru

Кадыров отметил, что цели в лесополосе обнаружили операторы дронов. Данную информацию артиллеристы использовали для уничтожения врага точными ударами.

Уничтожение позиций ВСУ со Starlink. Видео © t.me/RKadyrov.

Задачу выполнили личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ и ОМВД РФ Курчалоевского района Чечни под командованием Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Север» также ликвидировали спутниковый терминал Starlink подразделения ВСУ в Харьковской области. Это зафиксировали средства объективного контроля.