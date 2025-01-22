Кадыров показал видео ликвидации позиций ВСУ с системой связи Starlink

Кадыров отметил, что цели в лесополосе обнаружили операторы дронов. Данную информацию артиллеристы использовали для уничтожения врага точными ударами.
Уничтожение позиций ВСУ со Starlink. Видео © t.me/RKadyrov.
Задачу выполнили личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ и ОМВД РФ Курчалоевского района Чечни под командованием Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Север» также ликвидировали спутниковый терминал Starlink подразделения ВСУ в Харьковской области. Это зафиксировали средства объективного контроля.