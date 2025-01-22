Сунак устроился на работу в университеты Стэнфорда и Оксфорда

По ее информации, Сунак, возглавлявший правительство с октября 2022 по июль 2024 года, стал приглашенным стипендиатом Гуверовского института, действующего при Стэнфордском университете в Калифорнии, а также членом команды Школы государственного управления бизнесмена Леонарда Блаватника при Оксфордском университете.
Оба учебных заведения хорошо известны 44-летнему политику, который сохранил за собой мандат депутата Палаты общин британского парламента от избирательного округа Ричмонд и Норталлертон в Северном Йоркшире. Он изучал философию, политику и экономику в Оксфорде, а в Стэнфордском университете не только получил степень магистра делового администрирования, но также во время учебы встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь одного из богатейших людей Индии Нараяна Мурти.
После завершения учебы Сунак работал в американском банке Goldman Sachs, а также в нескольких хедж-фондах и инвестиционных компаниях в США. По информации газеты, Сунак владеет пентхаусом в Санта-Монике (штат Калифорния) стоимостью $7 млн.
«У меня есть огромная привязанность как к Оксфорду, так и к Стэнфорду. Мне посчастливилось учиться в обоих. Они сформировали мою жизнь и карьеру, и я с нетерпением жду возможности вносить свой вклад в их исследовательскую работу мирового уровня в предстоящие месяцы и годы», — приводит The Daily Telegraph заявление Сунака. С момента поражения Консервативной партии на выборах в июле прошлого года политик не делился планами по своему трудоустройству.