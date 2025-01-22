Сунак устроился на работу в университеты Стэнфорда и Оксфорда

«У меня есть огромная привязанность как к Оксфорду, так и к Стэнфорду. Мне посчастливилось учиться в обоих. Они сформировали мою жизнь и карьеру, и я с нетерпением жду возможности вносить свой вклад в их исследовательскую работу мирового уровня в предстоящие месяцы и годы», — приводит The Daily Telegraph заявление Сунака. С момента поражения Консервативной партии на выборах в июле прошлого года политик не делился планами по своему трудоустройству.