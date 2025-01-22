Новые власти Сирии расторгли контракт с российской компанией о порте Тартус

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — сказал он газете Al Watan.
По словам Джуди, рабочие вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое компания использовала без модернизации, несмотря на прописанные в соглашении обратные условия. Чиновник уточнил, что порт практически не функционировал из-за высмоких сборов и стоимости логистических услуг, поэтому сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.
Ранее стало известно, что новые власти Сирии запретили импорт товаров из России и ещё двух стран. При этом данный запрет уже несколько лет существует в отношении израильских продуктов.