В Хабаровском крае будут штрафовать за нарушения прав мигрантов

В России сотрудников миграционных центров будут штрафовать за нарушения прав мигрантов. Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект во втором чтении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Если закон примут, в КоАП РФ будут внесены поправки, предусматривающие наказания за нарушение сроков предоставления услуг — штраф за это составит от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, им будут привлечены к содействию полицейским сотрудники паспортно-визового сервиса МВД и многофункционального миграционного центра.
Они будут проводить фотографирование и дактилоскопию, принимать заявления о регистрации по месту жительства, выдаче вида на жительство и временное проживание, разрешительных документов на работу и другие. И за нарушение ими порядка взаимодействия с органом полиции штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, при повторении — до 30 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на полгода.
— Работники предприятия и уполномоченной организации несут ответственность при оказании данного содействия как должностные лица. И в связи с этим предполагается установить административное наказание за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, — сказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.