В Хабаровском крае будут штрафовать за нарушения прав мигрантов

Они будут проводить фотографирование и дактилоскопию, принимать заявления о регистрации по месту жительства, выдаче вида на жительство и временное проживание, разрешительных документов на работу и другие. И за нарушение ими порядка взаимодействия с органом полиции штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, при повторении — до 30 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на полгода.