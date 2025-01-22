Захарова ответила Шольцу, что не руководству Германии учить мир свободе слова

«Если кому-то и надо учить мир свободе слова, то это точно не Германии. Однако, если в Берлине кто-то способен отвечать за произнесённые слова или хотя бы за их часть, докажите это — аккредитуйте съёмочную группу Первого канала взамен выдворенных журналистов», — написала Захарова.