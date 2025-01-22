Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, когда захочет президент РФ

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в любое удобное для него время.
Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможных сроках переговоров, он подчеркнул, что готов к диалогу, когда российская сторона будет к этому расположена.
Кроме того, Трамп высоко оценил умственные способности Путина, отметив, что российский лидер не проявлял уважения к его предшественнику, Джо Байдену. По словам Трампа, Путин прекрасно понимает ситуацию и не воспринимал Байдена всерьез.
Говоря о возможном ужесточении санкционной политики в отношении России, американский президент допустил введение дополнительных ограничений. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее политолог Сергей Марков предположил, о чем вскоре могут договориться Путин и Трамп.