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Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, когда захочет президент РФ

Трамп высоко оценил умственные способности Путина.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в любое удобное для него время.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможных сроках переговоров, он подчеркнул, что готов к диалогу, когда российская сторона будет к этому расположена.

Кроме того, Трамп высоко оценил умственные способности Путина, отметив, что российский лидер не проявлял уважения к его предшественнику, Джо Байдену. По словам Трампа, Путин прекрасно понимает ситуацию и не воспринимал Байдена всерьез.

Говоря о возможном ужесточении санкционной политики в отношении России, американский президент допустил введение дополнительных ограничений. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, о чем вскоре могут договориться Путин и Трамп.