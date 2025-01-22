Демешин поручил решать проблемы Тугуро-Чумиканского района

В Хабаровском крае состоялся жесткий разбор социально-экономической ситуации в Тугуро-Чумиканском на заседании краевого правительства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Дмитрий Демешин потребовал немедленно решать проблемы здравоохранения, жилья и социальной инфраструктуры.
Глава района Изабелла Осипова сообщила, что уровень обеспеченности медицинскими кадрами в районе составляет лишь 42,5%. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлечь специалистов, но отсутствует жилье, что остается критической проблемой.
«Эту проблему необходимо закрыть в приоритетном порядке. Люди должны видеть результат, а не слушать обещания!» — заявил губернатор.
В ближайшее время начнется капитальный ремонт административного здания для переоборудования его в многоквартирный дом. Министру строительства края поручено обеспечить оперативную поддержку этого проекта.
Не менее остро стоит вопрос аварийного состояния медучреждений. «Амбулатории в Тугуре и Удском должны быть построены в 2025 году», — сообщил министр здравоохранения края Станислав Мальцев.
Социальные программы компаний, работающих в районе, подверглись критике. «Поддержка должна быть не для галочки, а конкретной и ощутимой для жителей», — заявил губернатор.
В завершение встречи Дмитрий Демешин поручил начать строительство нового жилья во всех населенных пунктах района, используя средства инвесторов и краевых программ.