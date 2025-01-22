Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров

Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов, высказался о возможном ужесточении санкций против России. Это произойдёт, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он озвучил это мнение во вторник, общаясь с прессой в Белом доме.