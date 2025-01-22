Сирия расторгла соглашение с Россией по порту Тартус

Сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией по управлению морским портом Тартус, которое было подписано в 2019 году.
Об этом сообщил Риад Джуди, директор таможенного управления провинции Тартус, в интервью газете Al Watan.
Он уточнил, что все доходы от работы порта теперь будут направляться в интересах сирийского государства, а также добавил, что восстановление оборудования, которое не было модернизировано в рамках соглашения, будет продолжено.
Инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривал управление портом и вложения в его модернизацию на сумму более $500 млн. Этот контракт был заключен на 49 лет.
Ранее власти Сирии запретили ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран.