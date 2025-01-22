Иск против указа Трампа об ограничении выдачи гражданства США подали 22 штата

Больше 100 указов подписал Дональд Трамп в первые часы своего правления. Life.ru разобрался, что будет с Украиной и мигрантами, кто выйдет из тюрем и что будет с цензурой. Интересно, что одним из первых указов стала приостановка помощи другим странам.