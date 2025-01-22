Один из журналистов, Денис Ярославский, недавно побывавший в Пентагоне, заметил «некоторые тревожные» тенденции. По его словам, все, кто занимался вопросами Украины, были либо уволены, либо переведены на другие должности, что указывает на «полную перезагрузку» в политике и изменяющийся формат отношений.