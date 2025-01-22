Все сотрудники Пентагона, отвечавшие за сотрудничество с Украиной или координацию помощи Киеву, были отстранены или уволены.
Эта информация была озвучена 21 января украинским журналистом Романом Бочкалой в социальных сетях.
Бочкала сообщил, что он получил данные о происходящих изменениях после общения с коллегами из The Washington Post.
Один из журналистов, Денис Ярославский, недавно побывавший в Пентагоне, заметил «некоторые тревожные» тенденции. По его словам, все, кто занимался вопросами Украины, были либо уволены, либо переведены на другие должности, что указывает на «полную перезагрузку» в политике и изменяющийся формат отношений.
Ранее отставной генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что, если США приостановят военную помощь Украине на три месяца, то часть недостающих поставок сможет компенсировать Европа.