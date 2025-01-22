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Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным «в любое время», когда это будет удобно российскому лидеру. Это заявление он сделал во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Источник: Life.ru

«В любое время, когда они захотят», — сказал Трамп.

А в ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия на Украину, лидер Белого дома подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен.

«Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдёт», — заявил республиканец.

Ранее в Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных предложений об организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от Вашингтона пока не поступало.