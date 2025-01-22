Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

«В любое время, когда они захотят», — сказал Трамп.
А в ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия на Украину, лидер Белого дома подчеркнул, что этот вопрос будет рассмотрен.
«Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдёт», — заявил республиканец.
Ранее в Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных предложений об организации телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным от Вашингтона пока не поступало.