«Да, я сказал, что необходимо решить этот вопрос. Он не предпринимает достаточных усилий в этом направлении. У него много власти, как и у нас. Я уточнил: нужно найти решение», — отметил Трамп в ответ на вопрос, просил ли он Си Цзиньпина вмешаться в украинский кризис.
Телефонная беседа между Си Цзиньпином и Трампом состоялась 17 января. Церемония инаугурации Трампа прошла 20 января.
Ранее в Раде Украины высказывали предположения, что желание Владимира Зеленского привлечь Евросоюз к переговорам может стать причиной его возможного отстранения от власти. США сами стремятся определять участников переговорного процесса, игнорируя позицию лидера киевского режима.