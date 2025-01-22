Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина помочь урегулировать конфликт на Украине

«Да, я сказал, что необходимо решить этот вопрос. Он не предпринимает достаточных усилий в этом направлении. У него много власти, как и у нас. Я уточнил: нужно найти решение», — отметил Трамп в ответ на вопрос, просил ли он Си Цзиньпина вмешаться в украинский кризис.