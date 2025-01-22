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«Произойдет взрыв»: Трамп получил тревожное предупреждение о России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности США из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: Reuters

«Вам не нужны бесконечные трения между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. И если у вас снова пойдет ядерная гонка (с Россией. — Прим. ред.), то рано или поздно произойдет взрыв. Будем надеяться, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности», — отметил бывший чиновник.

Эксперт также предупредил нового президента, что США попросту не имеют стратегических систем, сравнимых с российскими, а попытки их разработать непременно обернутся нехваткой денег для других проектов новой администрации.

Ранее на прошлой неделе кандидат в главы Пентагона в администрации Трампа Пит Хегсет назвал рост российского ядерного арсенала угрозой для США и выступил за модернизацию американской ядерной триады.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне и никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражения.

Трамп Дональд