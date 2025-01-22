Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.